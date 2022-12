Corini: “Fattore campo sta mancando. Brunori resta rigorista, Stulac qualitativo”

"In trasferta un segnale l'abbiamo dato a Modena, ci siamo andati vicini a Cosenza. Il fattore campo sta un po' mancando ma dobbiamo essere forti e spostare gli equilibri dalla nostra parte. Brunori rigorista? Ho parlato con Matteo, io sono stato rigorista e so come ci si possa sentire. Per Me resta lui il rigorista. Stulac? Ho cercato al momento di trovare una quadra che permetta di poter avere risultato. Leo è un giocatore qualitativo. Tutti in questo calcio fisico devo dare anche nella fase di non possesso. Non dobbiamo perdere equilibrio trovato nelle ultime gare. I cinque cambi vanno valutati. Solo una volta ho forzato nel primo tempo, a Cosenza ci Devetak nel primo tempo. La forzatura fatta in alcune gare, con la difesa a 3 ha portato dei cambi anche relativi ai due mediani e quindi la gestione dei cambi varia. La disposizione della squadra deve avere un senso logico ed i cinque cambi devono portare equilibrio.