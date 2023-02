Corini: “Fatto ulteriore step. Gomes può tornare contro il Genoa, Massolo e Tutino…”

Giornata di vigilia per il Palermo che, nella giornata di domani, affronterà la Reggina al “Renzo Barbera” nella sfida valida per la ventitreesima giornata di Serie B. Un impegno presentato nella consueta conferenza stampa pre gara dal tecnico rosanero, Eugenio Corini.

“La situazione dal punto di vista fisico e la situazione di fiducia della squadra in questo momento importante? Sia Massolo che Tutino già ieri non avevano febbre, raggiungeranno la squadra in ritiro alle 19.00.Gomes ha svolto allenamenti introduttivi e sarà presente quasi certamente contro il Genoa. Siamo in un momento di fiducia che dobbiamo comunque gestire. Dobbiamo comunque rimanere ben saldi nei principi che ci hanno dato concretezza in questo periodo nel rispetto dell'avversario e della classifica che ha.