Corini: “Faremo il meglio possibile in attesa della sosta”. E su Brunori…

“La partita è stata aperta, probabilmente abbiamo sofferto i minuti finali del primo tempo. Rigore tolto dal VAR? Non so come sia stato valutato. Poi non siamo riusciti a pareggiarla con Brunori in occasione del secondo rigore. Quando abbiamo pareggiato… il gol è stato annullato ma non riesco acomprendere il perché. Matteo deve stare sereno, sbagliare i rigori ci sta. I primi venti minuti il Venezia meglio di noi. Campionato di livello ne abbiamo avuto la prova oggi. Faremo il meglio possibile in attesa della sosta. Speriamo che un pizzico di fortuna ci accompagni in appresso”.