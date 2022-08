Corini: “Fallo su Damiani? Accetto il verdetto. Manteniamo questa voglia di lottare”

"E' stata una bella partita dove le due squadre hanno cercato di superarsi sempre attaccando. Penso sia stata godibile anche per gli spettatori. Stadio e campo bellissimo, che ha permesso ai giocatori di esprimere al meglio le loro qualità tecniche. Episodio del fallo su Damiani? La sensazione del campo è che ci potesse stare il fallo ma non l'ho ancora rivista. Accettiamo quello che è stato il verdetto del campo. VAR? Anche loro sono in fase di rodaggio. Nuovi arrivi? Non andrò in difficoltà, abbiamo la consapevolezza che affronteremo squadre di grande qualità e vogliamo migliorare la rosa per questo. La cosa fondamentale è mantenere lo spirito e la voglia di lottare insieme che ci consente di essere squadra e che ci rende soliti e forti per tutto il campionato"