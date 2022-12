Corini: “Facendosi forza le partite si vincono. Brunori importante! Il palo…”

"Risultato importantissimo in un campionato equilibrato. Nei primi minuti della partita ha fatto meglio il Benevento, poi siamo andati in vantaggio legittimando il risultato. Abbiamo lavorato bene, compatti ed aggressivi. Nel secondo tempo abbiamo difeso bene ma anche palleggiato per cercare il raddoppio al quale siamo andati vicini. Palo di Brunori? Matteo è un giocatore tanto importante. È stato bravo nel gol ed in quella splendida giocata che meritava più fortuna. Facendosi forza le partite si vincono".