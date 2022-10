Corini: “Faccio mie scelte, Mateju mi dà sicurezza. Crivello e Devetak…”

E' tutto pronto per Palermo-Pisa, match valido per la 9° giornata del campionato di Serie B, in programma domani pomeriggio allo stadio "Renzo Barbera".Reduci dalla sconfitta contro la Ternana, i rosanero torneranno in campo per affrontare i toscani, attualmente al penultimo posto in classifica - in compagnia del Como - a quota 6 punti. Una sfida presentata alla vigilia del tecnico della compagine siciliana, Eugenio Corini, intervenuto questa mattina in conferenza stampa.