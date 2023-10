Corini: “Elia ci ha dato tanto, stima invariata. Gomes e Stulac insieme? Domani…”

Il tecnico del Palermo, Eugenio Corini, ha presentato in sala stampa il match valido per la decima giornata di Serie B contro lo Spezia di Massimiliano Alvini. I rosanero scenderanno in campo questo lunedì alle 20.30 al "Renzo Barbera". Riflettori puntati anche su Salvatore Elia, ex di serata che dopo quattro mesi nella passata stagione a Palermo si è fermato a causa di un grave infortunio per poi accasarsi ai liguri. Di seguito le dichiarazioni alla vigilia dell'allenatore rosanero:

"Elia ci ha dato tanto, abbiamo vissuto tutti con grande dispiacere il suo infortunio. Ha avuto un grande rendimento. La riflessione è stata complessiva visto che non era un giocatore di proprietà nostra. Abbiamo cercato un giocatore con caratteristiche diverse come Mancuso. Le valutazioni sono state complessive in base a come volevamo completare la rosa. La stima che ho del ragazzo non cambia, sono contento che abbia trovato una piazza importante in cui sono sicuro che farà vedere il suo valore. L'unica partita che conta è sempre quella che dobbiamo fare. Abbiamo una buona classifica, è importante per noi e dobbiamo pensare a noi stessi. Sono sicuro che lo Spezia sarà protagonista nel campionato. Torretta un valore assoluto del club, sentiamo ancora i rumori del cantiere ma sta nascendo qualcosa di straordinario. Un asset fondamentale per prima squadra e settore giovanile. La volontà è di costruire un grande Palermo e di farlo durare negli anni. Io penso che il calcio moderno è fatto di occupazione degli spazi. Gomes e Stulac possono anche giocare insieme, è un opzione per domani. Segre ha fatto molto bene da interno. Il sistema è variabile e dipende in base a come vogliamo posizionarci in fase di possesso e in base agli avversari. Vasic è sempre entrato bene in campo".