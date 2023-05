Corini: “Ecco quando rientra Stulac. Ha fatto bene il centrocampo a Como, Saric…”

"Soleri, Tutino e Vido sono riusciti a segnare. Siamo sempre in tempo a portarci qualcosa in più, speravo di avere qualche gol in più dai centrocampisti e dai difensori centrali escludendo Marconi. Continuiamo a lavorarci per avere più possibilità di andare a far gol. Non riusciamo a determinare nelle palle inattive a nostro favore e ci stiamo lavorando perché spesso le partite possono sbloccarsi anche da questo tipo di situazioni. Il centrocampo ha fatto bene a Como, con Segre spesso avevamo il sesto invasore. La settimana di Broh e Damiani è stata importante, cercherò di capire come orientare la parttia dall'inizio. Stulac ha fatto venti minuti di un'esercitazione tattica, giustamente ha qualche difficoltà sul ritmo. La prossima settimana dovrebbe rientrare pienamente, dopo quattro mesi di assenza non potrà essere al massimo ma il ragazzo sta bene. Cercheremo di capire se riuscirà ad essere utile in queste partite. Saric? Ha avuto questo problema al ginocchio, l'idea è di recuperarlo per il Brescia"