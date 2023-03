Corini: “Ecco perché ho sostituito Saric e Di Mariano a Pisa. Delusi ma il pari…”

Continua il percorso del Palermo in questo campionato di Serie B, in cui i rosanero sfideranno il Cittadella al "Tombolato" alla ventinovesima giornata. I siciliani non trovano la vittoria da cinque gare consecutive, con Matteo Brunori e compagni che proveranno a riagganciare la zona playoff con tre punti preziosi. Queste le dichiarazioni alla vigilia del tecnico rosanero, Eugenio Corini , il quale ha presentato la gara in sala stampa:

"Marconi è stata una sostituzione per un problema fisico. Broh nella vittoria di Ascoli e con il Bari è stato un cambio determinante e io volevo un centrocampista che andasse a contrasto. Saric? Ha avuto i crampi, non l'avrei mai tolto. Di Mariano? Sta convivendo con un'infiammazione al ginocchio, in caso contrario lo avrei lasciato un altro quarto d'ora in campo. Anche Aurelio aveva chiesto il cambio, nello sviluppo degli ultimi minuti ci siamo appoggiati senza far correre gli avversari. C'è stata la volontà di andare nella loro metà campo, ma abbiamo perso un po' di qualità. Non mi ricordo un'azione pericolosa del Pisa dopo il pareggio di Sibilli. Un gol si può prendere, va bene la delusione di una vittoria che diventa pareggio ma sarebbe potuta diventare anche una sconfitta. I cambi di Pisa sono stati dovuti alla difficoltà oggettiva dei ragazzi".