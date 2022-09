Corini: “Ecco cosa mi ha detto Soriano. Broh e Valente…”

"Soriano? Non mi ha detto niente di particolare, siamo stati accolti bene. Siamo felici che abbia assistito ad un pezzo di allenamento. Rappresenta una garanzia per i nostri tifosi. Ci ha chiesto quali sono le aspettative e come ci siamo trovati. Nel 2005-2006 giocavo a Palermo e mi si chiedeva come mai i centri sportivi non erano all'altezza e io dissi che le società avrebbero dovuto investire proprio in questo. Secondo me non sono mancate le risorse ma qualcosa negli ultimi anni si è mosso. Questo può alimentare un percorso, crescere ed è importante per tutti i club professionistici.Cerco di avere un poco di pazienza, creare stimoli e situazioni che ci possono migliorare. E' un lavoro quotidiano, sappiamo che non si costruisce una squadra in un mese e solo una parte del mercato è stata fatta con me. E' importante conoscerci meglio tra di noi".