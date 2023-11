Corini: “Ecco a cosa servirà la sosta. Panchina Soleri? Vi spiego”

"L'analisi è profonda anche quando si vince, c'è attenzione ad una serie di cose. In questo momento la rosa si deve riequilibrare”. Lo ha detto Eugenio Corini, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Cittadella, andata in scena questo pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera”. “Speravo che la squadra non avesse questo calo, sapevo che poteva accadere ma dovevamo gestirlo in modo diverso. Oggettivamente la squadra è calata, ho cercato di dare energia con dei cambi senza riuscirci. In certi momenti l'allenatore si deve mettere sempre davanti, stimolo tutti i miei ragazzi e in questo momento è inutile fare i nomi di chi e in cosa può fare di più. La sosta servirà per capire il perché di tutti questi infortuni, staremo attenti ad una serie di situazioni. Soleri? L'avrei messo dentro, ma avevo dei giocatori con una condizione atletica non ottimale. Volevo mettere anche Soleri ma ho dovuto lavorare su centrocampo e difesa. È mancato lo slot per inserirlo".