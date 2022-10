Corini: “Due punte dall’inizio? Per noi un po’ complicato. Brunori tra i migliori…”

Archiviati i due pareggi contro Pisa e Cittadella , il Palermo ripartirà dalla trasferta di Modena allo stadio "Braglia". I canarini sono usciti sconfitti sul campo del già citato Pisa per 4-2, in uno scontro diretto in zona playout che ha lasciato l'amaro in bocca al tecnico Attilio Tesser , intenzionato a recuperare il terreno perduto proprio nella sfida contro i rosanero. Sulla corsia alta di destra, si è ipotizzato l'inserimento dal primo minuto di Luca Vido , che potrebbe far coppia con Matteo Brunori . Queste invece le dichiarazioni dell'allenatore dei siciliani, Eugenio Corini , alla vigilia del match valido per l'undicesima giornata di Serie B :

"Penso che reggere le due punte per 90 o 95 minuti al momento per noi è un po' complicato per il tipo di lavoro che ultimamente abbiamo svolto per creare maggiore densità dentro l'area di rigore. Brunori comunque sia, se accompagnato o solo è sempre in alto nelle statistiche dei tiri realizzati in Serie B, tra le prime posizioni per palle recuperate, assist, questo sta a dimostrare che qualcosa comunque inizia a funzionare lì davanti non per forza con le due punte. Accetto qualsiasi critica e ci stanno tutte, ma dico che stiamo lavorando, con un'idea di gioco sulla quale i ragazzi quotidianamente danno il 100%".