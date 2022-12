Corini: “Doppia punta? Possiamo variare. Ecco cosa chiedo ai miei. La classifica…”

Archiviata per il Palermo la sfida contro il Como giocata al “Renzo Barbera” in occasione del turno infrasettimanale di Serie B, i rosanero si preparano a tornare in campo per affrontare la SPAL nella la terza gara della settimana. Un impegno presentato alla vigilia dal tecnico della compagine siciliana, Eugenio Corini, intervenuto ai microfoni ufficiali del club.