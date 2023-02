Corini: “Dominato contro la 4^ in classifica. Lottato fino all’ultimo per vincere”

1-1: è questo il risultato della sfida tra SudTirol e Palermo , andata in scena questo pomeriggio al "Druso" e valida per la ventiseiesima giornata di Serie B. A decidere le reti di Cissè e Soleri, che permettono alle due compagini - entrambe neopromosse - di dividere la posta in palio. Una sfida analizzata al triplice fischio dal tecnico della compagine rosanero , Eugenio Corini, intervenuto in conferenza stampa.

"Il gol ha portato l'inerzia della partita dalla loro parte, sui binari che preferiscono. Sapevamo che difendono molto bassi, era difficile prendere velocità. Nel primo tempo ci abbiamo provato, loro in qualche contrattacco si sono resi pericolosi però siamo stati in partita anche in un momento dove le cose non andavano come volevamo. Nel secondo tempo abbiamo approcciato bene, abbiamo fatto il gol del pareggio. E abbiamo provato fino alla fine a vincerla, peccato non esserci riusciti. Partita sfortunata? Sulla falsa riga di quella di Perugia. Sicuramente, a parte il gol di vantaggio loro, siamo stati costretti ai due cambi che vanno ad inficiare gli slot, i cambi nel secondo tempo. E di conseguenza in quel momento si era messa male. E' stato importante rimanere in gara, tenere le distanze di un solo gol. E poi abbiamo provato a cambiare qualcosa. I ragazzi sono stati molto bravi, hanno avuto un bellissimo impatto. Peccato non aver portato a casa la vittoria, dopo aver controllato e dominato la partita contro la quarta in classifica".