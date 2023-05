Corini: “Dobbiamo battere la Spal. Una vittoria creerebbe autostima, Valente ok”

"Indubbiamente dobbiamo vincere, ne abbiamo la piena consapevolezza. La vittoria manca a noi e ai tifosi. Prestazioni importanti hanno prodotto solo una vittoria, questo è un grande rammarico. Per alimentare il sogno dobbiamo battere la Spal. Ho visto la squadra motivata, post Como eravamo rammaricati. Abbiamo creato un'identità, dobbiamo tramutare adesso le prestazioni in vittorie. Valente è pienamente a disposizione, la mia sarà una valutazione tattica rispetto a come vorrò iniziare la partita. La partita dove abbiamo rischiato di più è stata col Modena, per dire quanto è paradossale il calcio. Nelle altre partite abbiamo fatto prestazioni importanti. E' un campionato in cui è necessario fare una riflessione di cosa eravamo e di cosa vogliamo diventare. La squadra ha sentito il peso di dover vincere soltanto con il Benevento, lì abbiamo sentito la pressione perché potevamo vincere ma anche subire il gol della sconfitta. Abbiamo fatto venticinque risultati utili e sono tanti per una squadra che vuole i playoff. Abbiamo qualche pareggio di troppo, il Sudtirol ha tre vittorie in più rispetto a noi e ha una classifica molto diversa. Siamo a un punto dai playoff, con un percorso diverso ci sarebbe adesso un entusiasmo diverso. Noi dobbiamo ricreare questo entusiasmo con una vittoria che creerebbe autostima. Su quel pezzo che manca continuiamo a lavorarci"