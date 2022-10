Corini: “Di Mariano un professionista. Pierozzi? Out per scelta tecnica”

“Di Mariano? Ha ascoltato semplicemente le giuste critiche dei tifosi. Deve solo stare sereno, pedalare e pensare a correre. Sono certo che ci darà una grande mano perchè è un professionista. Attacco e pochi gol? Dobbiamo prenderci il gol che è quello che ci manca, dobbiamo essere sereni e lucidi per poterlo fare e questo aiuterà l'intera squadra. Anche a Terni non siamo riusciti per un soffio, tante volte ho avuto la percezione di essere pericolosi ma poi è mancato il guizzo giusto. Stiamo lavorando per permettere ai nostri attaccanti di essere performanti sotto questo aspetto.

Pierozzi? L'ho inserito nelle prime gare ma adesso non è convocato per scelte tecniche, rispetto a quanto fatto prima. Costruzione dal basso? E' un concetto che si esprime con una squadra che sa palleggiare e noi lo sappiamo fare. Se per adesso lo stiamo facendo meno è per non dare un vantaggio agli avversari per una condizione particolare creatasi dopo l'errore di Mirko, però lo si è fatto comunque perché diverse occasioni di gioco sono state generate proprio da palleggio da dietro anche con Pigliacelli protagonista. Cambi e gestione della rosa? Io non decido mai prima, le mie scelte non sono predeterminate, a meno che non si tratti di un infortunio o fattori simili”.