Corini: “Di Mariano può giocare dal 1′. Sala recuperato. Stulac, Saric e Damiani…”

"E' vero che a tutti piace pressare alto ma a volte devi creare compattezza. A volte si difende anche consolidando un palleggio per costruire le premesse per trovare lo spazio giusto. Avere gente come Stulac e Saric e Damiani che sanno palleggiare in certe situazioni ti permette di rifiatare per poi crearti lo spazio per andare ad attaccare la profondità. Condizione fisica Sala? Lui è rientrato da tre allenamenti e ha svolto la settimana tipo. L'ho visto più sciolto ieri, ha pienamente recuperato e sarà a disposizione per la partita contro la Reggina. Sostituto di Valente? Di Mariano è un opzione credibile perché possa partire dal primo minuto"