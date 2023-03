Corini: “Di Mariano ha problemi al ginocchio. Playoff? Difficile fare pronostici”

Termina con un rocambolesco 3-3 la sfida tra Cittadella e Palermo, andata in scena questo pomeriggio al "Tombolato", valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie B. Dopo essere andati sotto di due gol, gli uomini di Corini trovano il pari con il penalty trasformato da Di Mariano e con la rete di Brunori. Nella ripresa è ancora il numero 10 rosa ad andare in gol, ma al 74° Maistrello chiude i giochi siglando la rete del definitivo 3-3. Un risultato analizzato al triplice fischio dal tecnico della compagine siciliana, Eugenio Corini, intervenuto in mixed zone.