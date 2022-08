Corini: “De Rose? Ha delle opportunità importanti. La mia opinione su Broh e Damiani”

Volto nuovo, o quasi, in casa rosanero per il dopo Silvio Baldini . Il City Football Group ha optato per Eugenio Corini , personalità che Palermo e il Palermo conoscono molto bene, visti i suoi trascorsi sia da calciatore sia da allenatore nel capoluogo siciliano. L'ex tecnico del Brescia si è presentato questa mattina in conferenza stampa, di seguito le sue dichiarazioni:

"Il Palermo è composto da una rosa di giocatori, c'è un corpo unico e dobbiamo ricreare un'atmosfera per affrontare il prossimo campionato. De Rose e Floriano? Sono a disposizione, c'è il mercato aperto e dobbiamo alzare il livello della squadra. Con molta lealtà faremo una valutazione globale, ci confronteremo come sempre. Quando avrò la rosa delineata allenerò tutti al massimo e cercherò di schierare le migliori formazioni possibili per vincere le partita. De Rose? Il ragazzo ha richieste e questo è un bene per lui. Ha delle opportunità importanti ma ad oggi è un giocatore del Palermo. Si sta allenando con grande dedizione, non l'ho visto distratto. Cosa succederà tra un tot giorni non lo so, ma ad oggi è un giocatore del Palermo. Staff? Ho presentato quattro persone e sono state accettate. C'è la volontà di capire quando possiamo presentarli, ma non ci sono problemi in tal senso. Numero 5 alla Corini? In questo momento De Rose, Damiani e Broh hanno attitudini diverse da un regista classico. Damiani è cresciuto nell'Empoli, ha fatto vedere delle cose importanti. A Broh ha fatto bene l'esperienza con il Sudtirol, cercheremo di capire se possiamo trovare sul mercato un giocatore con determinate caratteristiche differenti".