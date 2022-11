Corini: “Damiani un po’ penalizzato, Crivello sia un esempio. Soleri? Ho scelto Vido”

"Il Parma ha dovuto gestire una situazione importante di assenze. Qua si vede la mano del tecnico Pecchia che ha fatto benissimo lo scorso anno a Cremona. Noi vogliamo approcciarci alla gara in base a ciò che conosciamo noi dell'avversario. Io vedo una crescita ed un continuo miglioramento sul modo di approcciarci alla gara. Io in Palermo-Pisa ho visto la gara della svolta. Uno stimolo mentale, una reazione. Da lì si è generato questo piccolo periodo di risultati al quale vogliamo dare seguito già da domani. Ricerca degli spazi? C'è stata una evoluzione. Volevamo essere un 4-3-3 più dinamico invece eravamo troppo statici. Adesso vedo che c'è una connessione migliore tra i ragazzi. Damiani e Soleri? Ho una grande considerazione di Samuele. Adesso è un po' penalizzato nelle rotazioni ma gli faccio qui i complimenti perché vedo una crescita importante. Soleri è un giocatore eccezionale, prima di Vido stava scaldandosi lui poi ho cambiato scelte in corso d'opera a Modena. I ragazzi devono essere tutti connessi mentalmente e lavorare forte. Un po' come Crivello che a Modena ha avuto una chance importante ed ha risposto in modo che deve essere d'esempio per ogni professionista".