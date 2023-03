Corini: “Damiani titolare è un’opzione. Aurelio in crescita, sui tremila a Parma…”

"Damiani dal 1'? Nei quattro giocatori a disposizione li ho ruotati tutti. Samuele è un opzione sia dall'inizio che a gara in corso. Con i giocatori ci parlo, gli stimoli sono quotidiani. Dico delle cose ma mi aspetto che i giocatori ne dicano altre per capire cosa vogliono. Pungolare, spingere vuol dire creare un meccanismo. Io spesso dico come tu reagisci alle difficoltà fa la differenza. La squadra ha consolidato un percorso con energia e forza. Curare l'aspetto mentale, vedere i giocatori quanto recepiscono. Capire che il seme è attecchito è fondamentale per far sì che il Palermo ritorni ad avere il blasone avuto in questi anni. Aurelio sta crescendo , è la quinta partita che fa in Serie B. Riconosco una predisposizione atletica importante, ha qualità dal punto di vista tecnico e ci lavoriamo singolarmente, facendogli vedere movimenti dal punto di vista difensivo e offensivo. Deve continuare a lavorare come sta facendo. 3000 tifosi a Parma? Per me l'essenza del calcio è questa, avere gente che ti segue e indossare una maglia prestigiosa come quella rosanero. Bisogna sentire la responsabilità e avere una spinta in più per andare a fare le cose che sari fare. Su una sana follia abbiamo costruito rimonte davvero importanti e dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione per raggiungere obiettivi importanti"