Corini: “Crescita nelle ultime gare. Modena? Vittoria frutto di percorso, Vazquez…”

Archiviato il successo contro il Modena , che ha permesso al Palermo di conquistare 3 punti uscendo così dalla zona retrocessione, i rosanero si preparano a tornare in campo per affrontare il Parma al "Renzo Barbera" nella sfida valida per la dodicesima giornata di Serie B. Un impegno presentato alla vigilia dal tecnico Eugenio Corini, intervenuto in conferenza stampa.

"Contro il Pisa abbiamo costruito bene anche dal basso. Con il Cittadella ho cambiato perché non volevo dare loro un certo vantaggio. A Modena abbiamo palleggiato bene a centrocampo. Il contrattacco rapido voglio sfruttarlo maggiormente. Contro il Parma voglio cercare di sfruttare certi spazi perché loro sono una squadra offensiva che qualcosa fisiologicamente lascia in mezzo al campo. C'è stata una crescita nel corso delle tre ultime gare. I crampi di Gomes e Valente? Sono frutto del lavoro svolto e dell'intensità messa in compo nelle ultime gare. Vazquez? È un giocatore come lo definisce Pecchia un po' alla Mascherano. È un giocatore tuttocampista che sceglie li spazio giusto per creare ciò che vuole. Più indietro gioca meglio è per noi (ride, ndr). Le emozioni dopo il successo di Modena? È stato qualcosa di importante per i ragazzi perché meritavano di raccogliere i frutti del lavoro svolto quotidianamente. Questo è frutto di un percorso. Questi atteggiamenti vanno allenati quotidianamente e non permetto cali di concentrazione.Contro il Pisa ho visto quello che volevo, potevamo morire nel 3-3 invece abbiamo creato l'occasione per il possibile bile 4-3".