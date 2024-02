Corini: “Cremonese ha qualità, ma abbiamo armi per dare fastidio. Graves e Lund…”

Le parole live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Eugenio Corini, in vista della sfida contro la Cremonese.

E' tutto pronto a Cremona dove, sabato pomeriggio, la squadra di Giovanni Stroppa ospiterà il Palermo reduce dal convincente successo maturato in casa contro il Como. Un match che metterà di fronte la seconda e terza forza del campionato di Serie B, divise da appena un punto a favore dei grigiorossi. Impegno presentato dal tecnico della compagine rosanero, Eugenio Corini, intervenuto in conferenza stampa.

"Ribadisco il concetto partita molto importante Cremonese un punto sopra di noi, sappiamo di andare ad affrontare una squadra di grande livello e qualità ma sappiamo di avere armi e qualità per dare loro fastidio. Siamo ad un solo punto dal secondo posto e vogliamo consolidare ulteriormente il nostro percorso. Gara significativa ma sappiamo che poi ci saranno altre dodici sfide con 36 punti in palio e potremmo ancora fare qualcosa di molto bello. Graves ha lavorato in gruppo ed é pienamente recuperato. Lund svolge ancora lavoro differenziato, c’è una piccola speranza di portarlo a Cremona, se non dovesse essere possibile vedremo la gara successiva".