Corini: “Crediamo tanto in Bettella, Stulac può darci tante cose. Segre…”

Archiviato il pareggio in casa del Bari che ha inaugurato la seconda giornata di Serie B , per i rosanero è tempo di pensare al prossimo impegno. Sabato 27 agosto alle 20:45 i siciliani al "Renzo Barbera" di Palermo affronteranno l'Ascoli di Bucchi, nello stadio di casa, in cui gli uomini di Eugenio Corini sono imbattuti da 31 partite, ovvero dal lontano 7 marzo 2021. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa del mister ex Chievo :

"Marconi out? La valutazione è fatta su Bettella e su Lancini. Bettella è un giocatore in cui crediamo tanto, Lancini ha fatto un campionato qui da titolare. Stulac? E' un giocatore importante che può darci tantissime cose. Ha bisogno di un periodo di adattamento ma ha una qualità importante. Damiani ha fatto bene nelle due partite precedenti. Ci sarà un cambiamento obbligato, sul centrocampo farò una valutazione in più. Stulac? L'ho visto molto meglio con il passare dei giorni. So le qualità di Di Mariano, ma bisogna riconoscere che Valente ha fatto molto bene in queste due partite. Gli esterni spesso li vedrete cambiare fascia in corso d'opera, va fatta una valutazione su chi parte titolare e su chi subentra. Segre? Veniva da tre giorni di non attività, ha bisogno di un percorso di adattamento. Sarebbe una forzatura farlo partire dall'inizio, anche se viene da un ritiro fatto e da spezzoni di partita importanti."