Corini: “Creato identità forte. Playoff? Pronti a chiudere al meglio il campionato”

"Sogno playoff? L'abbiamo costruito già da un paio di mesi, forzavo su questo tema. Una mentalità, un'identità che spinga, che rappresenti le ambizioni di una città, di una tifoseria come il Palermo. Noi sapevamo bene qual era il nostro obiettivo quest'anno, ma ho anche capito che era un campionato molto equilibrato, che per consolidare la categoria non bisognava appoggiarsi perché poi rischiavi di andare nelle ultime posizioni. Siamo stati dentro questo campionato in maniera corretta e a due partite dalla fine siamo dentro la griglia playoff. Ma oggi affrontiamo un avvesario molto difficile e ostico, ma metteremo in campo le nostre qualità cercando di portare a casa il risultato migliore. Vinciamo poco in trasferta? Abbiamo fatto tre vittorie, tanti pareggi. Penso che dopo un inizio in cui abbiamo affrontato tante difficoltà la squadra ha fatto 26 risultati utili. E' vero che tra questi c'è qualche pareggio in più che poteva diventare vittoria ma fa parte di quel percorso di cui parlavo prima. Abbiamo creato un'identità forte. Dobbiamo chiudere al meglio questo campionato, capire dove saremo capaci di arrivare e poi salire di livello per la prossima stagione. Bisogna leggere il campionato nella sua complessità, ed è stato un campionato con tantissimi pareggi. Oggi ancora non c'è una squadra retrocessa. Fa capire il valore reale di un punto, noi spesso siamo andati vicini alla vittoria, ma poi abbiamo pareggiato. Certifica che la nostra squadra è stata dentro un campionato molto particolare e molto competitivo. Tra la zona di sofferenza e la zona del sogno c'erano pochissimi punti di differenza. Questi pareggi li abbiamo valorizzati, vincendo una partita complicata come quella contro la Spal e mettendoci oggi dentro la griglia playoff. Cercheremo di rimanerci dentro nelle ultime due partite".