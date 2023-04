Corini: “Cosenza? Nostra gara equilibrata. Ultime partite hanno grosso peso”

Giornata di vigilia per il Palermo che, nella giornata di domani, affronterà il Venezia al "Penzo" nella sfida valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie B . Un match presentato in conferenza stampa dal tecnico del rosanero, Eugenio Corini , intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti.

"Da leggerezza a pesantezza nel cambio di obiettivo? Le ultime otto partite hanno un peso specifico straordinario, tutte le squadre buttano il cuore oltre l'ostacolo. Se vado a valutare le difficoltà e le assenze la squadra per me ha fatto quello che doveva fare. La squadra ha sempre cercato di mettere in campo la sua idea, a volte ci è riuscita bene mentre in altri casi avremmo dovuto fare di più. Le valutazioni circa una partita sono soggettive, il Cosenza ha battuto il Pisa e il Frosinone. Bisogna sempre capire chi hai davanti e in che periodo si trova. E' sempre una valutazione che è corretta fare rispetto a una partita che è stata molto tattica. Abbiamo affrontato il Cosenza recuperando giocatori che venivano da un periodo di inattività, negli ultimi venti minuti abbiamo forzato qualcosa e abbiamo subito le due occasioni importanti del Cosenza. La squadra ha fatto una partita equilibrata, non vedo squadre che attaccano all'arma bianca. In queste partite il peso specifico del risultato prende sempre più valore"