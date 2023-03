Corini: “Convocati? Vi spiego tutto. Verre ha avuto febbre, Di Mariano ancora out”

"Convocati? Tante situazioni, meritano un approfondimento. Saremo diciannove, più Lo Coco della Primavera. Stulac inizierà un percorso a Manchester riabilitativo, Elia sta lavorando a Bergamo. Marconi, Broh Bettella e sala abbiamo speranze di recuperarli per la settimana prossima. Andiamo ad affrontare una parte di campionato impegnativa e ci siamo presi una settimana in più. Verre ha avuto febbre, questa mattina era sfebbrato ma abbiamo preferito tenerlo a casa. Cercheremo di capire se potrà agganciare la squadra a Parma per capire se possiamo recuperarlo per la panchina, Nedelcearu aveva febbre questa mattina e non potrà partire con noi. Di Mariano è stato gestito in queste due settimane per il problema al ginocchio. Ha forzato questa mattina, ma non sarà disponibile. Questo è il quadro della situazione".