Corini: “Contestazione? Rispondo così. Allenatore sempre in discussione”

Termina con un ko per i rosanero la sfida tra Palermo e Cittadella, andata in scena questo pomeriggio al "Renzo Barbera". Una rete di testa di Pandolfi regala i tre punti ai veneti nel recupero. Un risultato analizzato dal tecnico dei siciliani, Eugenio Corini, intervenuto in sala stampa al triplice fischio.

"Quando fai questo mestiere sei sempre in discussione. Sono il primo a capire dove posso lavorare meglio sulla squadra. Lavoro sulle cose che posso controllare, veniamo da un mese negativo e bisogna prenderne atto. La squadra è in una posizione di classifica adeguata ma veniamo da un mese negativo. Bisogna stare zitti, quando giochi l'ultima mezz'ora in questo modo c'è da stare zitti e pensare a reagire. Contestazione? Non ne faccio mai una questione personale, fare l'allenatore porta a questo tipo di situazioni. Giusto che la gente contesti l'allenatore, tanti miei colleghi illustri hanno subito le stesse cose qui a Palermo. Ne prendo atto, non posso biasimare il tifoso che oggi è deluso perché la squadra ha perso tre delle ultime cinque partite".