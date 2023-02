Corini: “Concentrato sulla Ternana, noi con difficoltà di organico” Su Andreazzoli…

"Di Mariano ha avuto un'occasione importante calciando dal limite. Nel secondo tempo ho variato il tema tattico perché avevamo bisogno di un giocatore più fisico come Soleri al fianco di Tutino e Brunori. Il tema tattico va variato a seconda della struttura difensiva avversaria e a seconda del momento della partita. A volte vedo un giocatore che non ha un rendimento adeguato e quindi cerco di variare il tema tattico. Anche l'inserimento di Tutino e Verre, cerchiamo di spingerci oltre ma ci sono anche alcuni momenti di adattamento. Io sono concentrato sulla Ternana, Andreazzoli si è dimesso ma rivedendo la gara con il Cittadella potevano anche vincerla. É una squadra viva che anche a Perugia ha preso due gol nella parte finale della gara. E' in classifica vicino a noi, è una squadra in salute. Abbiamo la piena consapevolezza del valore dell'avversario, è una partita fondamentale per capire a che punto è la nostra crescita. Abbiamo visto una crescita indubbia, c'è stata una tendenza al miglioramento attraverso il presidio del centrocampo avversario. Lo abbiamo fatto contro squadre che erano davanti a noi in classifica, adesso affrontiamo squadre situate vicino a noi e questo determinerà se dobbiamo guardarci le spalle o guardare avanti. Arriviamo a questa gara con qualche difficoltà oggettiva di organico, ma abbiamo la possibilità di giocare a casa nostra. Abbiamo valori ben definiti, i campionati si costruiscono una gara alla volta e questa è una partita importante per costruire le gare che verranno dopo"