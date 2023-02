Corini: “Con Tutino, Verre e Masciangelo alzato livello. Sulle condizioni di Segre…”

Le parole live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Eugenio Corini

Giornata di vigilia per il Palermo che, nella giornata di domani, affronterà la Reggina al “Renzo Barbera” nella sfida valida per la ventitreesima giornata di Serie B. Un impegno presentato nella consueta conferenza stampa pre gara dal tecnico rosanero, Eugenio Corini.

“Abbiamo lavorato sulle ultime uscite della Reggina, contro il SüdTirol, dove spesso Menez faceva un po' il falso 9. Lavoreremo anche in virtù di questi movimenti. Il valore dei nostri giocatori è aumentato ed è migliorato. Verre? Ha dimostrato subito la sua qualità. Con Tutino Verre e Masciangelo abbiamo alzato il nostro livello. Orihuela, Graves ed Aurelio sono ragazzi di prospettiva. Svegliò la formazione più adeguata anche in virtù dei cambi. Segre? Ha recuperato pienamente dalla distinzione al ginocchio, mi riservo ancora qualche ora per capire chi potrà scendere titolare. Il pubblico al Barbera? La gente risponde sempre presente al Barbera, quando siamo uniti siamo più forti e lo possiamo dimostrare domani”.