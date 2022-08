Corini: “Commesso errori. Crivello e Lancini meritano rispetto”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico del Palermo

Due a tre. È questo il risultato finale maturato questa sera allo stadio “Renzo Barbera”. Intervenuto in conferenza stampa al termine della gara contro l’Ascoli, valevole per la terza giornata del campionato di Serie B, il tecnico del Palermo Eugenio Corini ha analizzato la prova offerta dalla sua squadra.

“Abbiamo trovato difficoltà all’inizio, subendo quel gol ma abbiamo reagito bene palleggiando con qualità e riuscendo a pareggiare. Peccato per il gol subito nel finale di primo tempo che ha inciso sul piano psicologico. Male il primo quarto d’ora del secondo tempo, ci siamo allungati e disuniti, dopo il tre ad uno abbiamo anche rischiato ancora. Poi i cambi hanno riequilibrato sia sul piano tecnico sia emotivo il match. Abbiamo accorciato le distanze e potevamo anche pareggiare. Ma alcune situazioni sono state interpretate male, abbiamo commesso alcuni errori che ci hanno sempre costretto a rincorrere. Fischi a Crivello e Lancini? Credo siano ragazzi che hanno dato e stanno dando molto per questa maglia riportando qui il Palermo dalla Serie D, quindi meritano considerazione e rispetto anche in una serata difficile”.