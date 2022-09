Corini: “Coda-Brunori sfida intrigante. Ipotesi seconda punta? Rispondo così”

Giornata di vigilia per il Palermo che, nella giornata di domani, affronterà in casa il Genoa di Blessin nel match valido per l'anticipo della quinta giornata del campionato di Serie B . I rosanero, reduci da due passi falsi contro Ascoli e Reggina, sono intenzionati a riscattarsi davanti al proprio pubblico. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico Eugenio Corini , ha fatto il punto sul momento vissuto dalla squadra proiettandosi alla sfida di domani contro il Grifone.

"Il concetto legato all'audience mi dà consapevolezza di quanto sia importante rappresentare Palermo. Quando giochiamo in casa lo stadio è pieno e questo affascina. A prescindere da chi lo tifa, Palermo porta valori sportivi importanti. Stranieri in Italia? Situazione complessa. Bisogna lavorare sui vivai ma il mondo si è aperto ed è globale. Bisogna aprire la mente per alzare il livello di competizione. Bisogna lavorare bene nei settori giovanili e i ragazzi stranieri sono dei valori aggiunti. Sfida Coda-Brunori? Massimo l'ho allenato a Lecce, ha qualità e sa calciare sia di dentro che di sinistro. Brunori approccia sempre l'allenamento in modo molto intenso con l'atteggiamento che porta in scia tutto il resto della squadra. Contro la Reggina era anche capitano. in pochi mesi gli è successo di tutto, mi aspetto un percorso di maturazione continua. Quando si è molto bravi le responsabilità salgono. Sfida intrigante tra Brunori e Coda ma spero la vinca il nostro Matteo (ride ndr). Ipotesi seconda punta? Noi giochiamo con tre attaccanti e a volte possiamo avvicinarne una a Brunori a seconda del momento".