Corini: “City Group vicino per la crescita del Palermo. Centro sportivo…”

Prosegue il mini-ritiro del Palermo di Eugenio Corini nella casa del Manchester City . Proprio il tecnico rosanero è intervenuto in conferenza stampa dall' Etihad Campus per analizzare i primi due giorni trascorsi in Inghilterra . Tra le tante tematiche affrontate, Corini si è soffermato sulle potenzialità offerte dal centro sportivo del City Football Group.

"Devo dirvi che questa è una grande opportunità lavorativa, come avevo già accennato a Frosinone. Ringrazio il City per questa opportunità. I campi sono veramente staordinari e stiamo lavorando con intensità e ci stiamo conoscendo meglio. Sentiamo il CFG vicino per la crescita di Palermo. Anche il nostro centro sportivo rappresenterà un grande centro di lavoro. Non sarà di questa grandezza ma comunque di alto livello. E' un progetto serio a cui tengono tanto. Queste sono garanzie per fare grandi cose".