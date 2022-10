Corini: “City Group? Vicinanza sempre avvertita. Difficoltà dopo Sudtirol e Ternana”

Parola ad Eugenio Corini . Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match valido per la nona giornata del campionato di Serie B . Brunori e compagni affronteranno il Pisa al Renzo Barbera con l'obiettivo di riscattare la sconfitta contro la Ternana di Lucarelli . Di seguito, le dichiarazioni di Corini .

"Il significato dei dirigenti del club e del City Group? E' una vicinanza che abbiamo sempre avvertito, non solo quando siamo stati a Manchester ma da sempre, la proprietà è vicina alla squadra e sento il pieno sostegno da parte di tutti. Siamo consapevoli delle difficoltà del percorso ma stiamo lavorando per procedere affinché siano ridotte.

Il punto di partenza lo sappiamo tutti, le difficoltà sono effettivamente venute dopo le ultime due partite, il ko con il Sudtirol ha fatto si che si alzasse la pressione sulla squadra. La Ternana ha poi avuto vita facile dovuta appunto alla situazione mentale della nostra squadra. Noi dobbiamo cercare di spostare la forza dalla nostra parte spostando l'inerzia dalla nostra parte. Stiamo cercando soluzioni tecnico-tattiche per affrontare in maniera diversa la gara. Anche dal punto di vista individuale stiamo lavorando affinché cresca la fiducia nei singoli. Abbiamo voglia di fare risultato perché ciò alimenterebbe entusiasmo in tutti noi, dopo terni dive io per primo ho detto di non aver visto ciò che mi aspettavo dalla squadra"