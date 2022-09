Corini: “City Group crede molto nel Palermo. Oggi buone indicazioni, i cambi…”

Quarta giornata di ritiro all'Etihad Campus per il Palermo di Eugenio Corini , ospite della superlativa struttura utilizzata dal Manchester City di Pep Guardiola . La compagine rosanero supera per 1-0 il Nottingham Forest in amichevole, grazie alla rete firmata nel quarto d'ora finale da Edoardo Soleri su cross preciso di Pierozzi . Al termine del match, il tecnico rosanero ha rilasciato alcune dichiarazioni:

"Il calcio è cambiato con i cinque cambi strategici, dipende da come si orienta una gara, posso giocare col doppio attaccante e due tornanti offensivi. Oggi ho tratto buone indicazioni schierando in avanti Floriano, Valente, Soleri e Vido. Andiamo a casa con la consapevolezza che il City Group crede molto dal Palermo e ce l'ha fatto capire da come ci ha accolto e trattato. Abbiamo la consapevolezza che i miei giocatori lavorano con grande intensità e vogliono consolidare il gruppo coeso. Ho la sensazione di aver creato una base per le prossime trentadue partite. I cambi sono sempre importanti, anche un minuto di partita cambia l'inerzia. Se tu entri in campo con questo spirito puoi dare la svolta alla gara e questo l'abbiamo visto anche a Frosinone. C'è una strategia iniziale, poi questa si sviluppa nel corso della partita. Avete visto tutti l'applicazione dei nostri ragazzi in questi giorni. Questo produce i risultati che avete visto, quando entrano in campo fanno bene, tenendo il livello della squadra alto".