Corini: “Cittadella temibile, affaticamento per Di Mariano. Coulibaly e Gomes…”

"E' stato un girone d'andata particolare, l'abbiamo interpretato partendo bene e soffrendo nel mese a cavallo tra ottobre e novembre. Dobbiamo trovare stabilità, le settimane di lavoro sono servite per stabilizzarci da un punto di vista atletico e da un punto di vista tattico per ottimizzare le caratteristiche ci hanno permesso di vincere partite importanti. Abbiamo dovuto gestire un pò di situazioni, l'influenza ha fermato Coulibaly nella settimana del ritiro e dunque probabilmente rientrerà con il Modena. Influenza per Mateju e Gomes. Claudio ha fatto oggi primo allenamento. Affaticamento muscolare per Di Mariano, abbiamo dovuto gestirlo tre quattro giorni. La squadra ha lavorato bene, affronteremo una squadra temibile come il Cittadella. L'anno scorso abbiamo pareggiato due volte con loro. Rivedendo la partita d'andata nei primi 60' siamo stati qualitativi e nell'ultima mezz'ora non abbiamo fatto bene e loro hanno trovato il gol all'ultimo minuto. E' partita con qualche alto e basso ma è una squadra che ha finito in crescendo il girone d'andata. Due volte sono arrivati in finale playoff negli ultimi anni. Abbiamo la consapevolezza di cosa servirà per fare una grande partita".