Corini: “Cittadella squadra incisiva, ecco come l’affronteremo. Brunori…”

Giornata di vigilia per il Palermo che, dopo il rocambolesco 3-3 maturato in casa contro il Pisa , tornerà al "Renzo Barbera" per affrontare il Cittadella : attualmente a quota 10 punti in classifica, 2 in più dei rosanero. Un impegno presentato alla vigilia dal tecnico Eugenio Corini, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre gara.

"Durante la settimana scorsa ho fatto delle valutazioni ed anche questa settimana ho fatto delle prove per capire come poter costruire la gara in funzione dell'avversario. Il Cittadella è una squadra da sempre molto incisiva. Dobbiamo cercare di vincere al meglio ed il più possibile i contrasti sulle seconde palle. Il lavoro della fase offensiva è continuo. Brunori ha fatto partite di sacrificio ed anche se con il Pisa non ha realizzato gol è stato determinante per le realizzazioni di Elia e Di Mariano. Stiamo lavorando su indicazioni specifiche di reparto e trovare un gioco che sia più di ricerca sull'attacco della profondità per cercare di essere più incisivi".