Corini: “Cittadella? Gara aperta, servirà coraggio. Vogliamo rendere orgogliosi tifosi”

Poco meno di 48 ore e sarà Cittadella-Palermo , sfida valida per la ventesima giornata del campionato di Serie B in programma sabato pomeriggio al "Tombolato" . Un impregno, il primo del 2024 per le due compagini, presentato in conferenza stampa dal tecnico rosanero, Eugenio Corini, intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti.

"Desplanches? Dispiace per lui, è cresciuto tanto e l'ha certificato con le prestazioni fatte in Under 21. Purtroppo l'esame ha fatto uscire questa frattura, è un investimento fatto bene dalla società e speriamo di recuperarlo presto. Il nostro reparto portieri ci lascia tranquilli. Il Cittadella si batte con grande coraggio, è una squadra che accetta la sfida. Dobbiamo capire quando alzare il ritmo e quando controllare il gioco. Sarà una partita apertissima dove le due squadre cercheranno di superarsi fino alla fine. 4-2-3-1? Questa squadra ha trovato stabilità quando ha lavorato per come è stata costruita. Gli spazi possono essere occupati a seconda delle caratteristiche dei giocatori. Ho dei giocatori con delle caratteristiche che mi permettono di sviluppare il gioco a gara in corso in vari modi. Tanti nostri ragazzi attenzionati sul mercato? Fa piacere per loro, sono un valore per noi. Stulac a gara in corso? Leo è un giocatore importante. Dentro la partita certe qualità possono essere messe in risalto meglio. Cerco di leggere quale è la struttura migliore per farli rendere al meglio. Anche con la Cremonese ci siamo fatti il segno della croce perché dietro eravamo contati con il solo cambio di Buttaro. A volte bisogna fare degli adattamenti per tenere alta l'intensità della partita. Vogliamo rendere orgogliosa la tifoseria è quello che vogliamo, è importante che ci sia entusiasmo che sappiamo vada coltivato con prestazioni e risultati".