Corini: “Cittadella e Modena gare fondamentali. Salto di qualità? Ecco cosa penso”

Giornata di vigilia per il Palermo che, nella giornata di domani, tornerà in campo dopo il pareggio contro il Pisa, per affrontare il Cittadella al "Tombolato" nella sfida valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie B. Un impegno presentato nella consueta conferenza stampa pre gara dal tecnico rosanero, Eugenio Corini, intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti.

"Salto di qualità? Io penso che ci siamo preparati bene. E' mancata la virgola che non ci ha fatti volare come avremmo voluto. In questi quattro pareggi probabilmente almeno due punti in più potevamo portarli a casa. Siamo noi che dobbiamo prenderci quello spazio che non abbiamo preso in termini di punti. Dobbiamo continuare a lavorare sugli aspetti che ci hanno penalizzati. Cittadella e Modena due partite fondamentali. E' un campionato che vive sull'equilibrio, anche le squadre un pò più attardate faranno punti importanti da qua alla fine. Dobbiamo far sì che le nostre ottime prestazioni diventino vittorie".