Corini: “Che reazione col Modena! Lanna gran lavoratore. Obiettivo playoff, Parma…”

"Contro il Modena è stata una partita complicata, loro hanno fatto un gran primo tempo ma mi è piaciuta la reazione. Ci siamo presi i tre punti reagendo alle difficoltà ma possiamo ancora migliorarci. Hanno fatto gol cinque giocatori diversi quindi è segno che la squadra si stia consolidando. Serve solo un equilibrio globale. Il pubblico speriamo sia sempre più numeroso per spingerci il più possibile. Mister Lanna lo apprezzo tanto, è un gran lavoratore. Abbiamo creato una collaborazione giusta ed adeguata che mi permette che anche osservando la partita dall'alto che le cose vengano fatte nel migliore dei modi. Non ci sono né titolari né riserve e questo è un concetto molto importante che stimolo da tempo anche ai tempi delle tre sostituzioni. Fondamentale per i giocatori capire questo per far alzare il livello della squadra. I tifosi ci hanno sostenuto in un momento di difficoltà, insieme siamo più forti. Stiamo preparando la sfida contro il Parma per portare a casa il miglior risultato possibile e per giocare poi con il Cosenza in casa con tanti spettatori. La squadra ha approcciato bene questa nuova realtà dell'obiettivo playoff. Se li dovessimo raggiungere, vedremo cosa saremo capaci di fare".