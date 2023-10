Corini: “C’è grande delusione. Testa alla Sampdoria, vogliamo fare risultato”

"4-4-2? Sono ripartito dagli ultimi trenta minuti con lo Spezia. Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata. Abbiamo scelto una densità centrale diversa che aveva funzionato con lo Spezia”. Lo ha detto Eugenio Corini, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Lecco. “Sulla partita c'è molta delusione, la classica partita dove tutto sembrava scontato. Non posso dire niente ai miei, l'abbiamo preparata bene da un punto di vista mentale. Con una vittoria saremmo in zona promozione diretta. Purtroppo alcune scelte ci hanno penalizzato. Gol subiti? Potevamo fare meglio, potevamo accorciare nel primo tempo e non ci siamo riusciti. Loro hanno preso coraggio e si sono difesi bassi, quindi era difficile prenderli in velocità. il pubblico ha spinto ma non siamo riusciti a recuperare. Non aver trovato la vittoria mi crea un gran dispiacere ed è quello che ho detto alla squadra subito dopo il triplice fischio. Ora affrontiamo la Sampdoria in uno stadio importante per fare risultato, ma non nascondo che la delusione è grande".