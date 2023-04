Corini: “Capisco la delusione, si deve guardare la crescita. Questo è un anno zero”

"Una partita densa di significato, riavvolgendo il nastro è come prima della partita d'andata in cui era un momento delicato dal punto di vista della classifica. La classifica non era buona, con i risultati del pomeriggio si complicò ulteriormente. All'andata abbiamo fatto una partita d'equilibrio. Questa squadra è formata da ragazzi seri, a volte abbiamo fatto bene altre volte meno. Il percorso lo sapete, sapete come abbiamo iniziato e cosa abbiamo affrontato. Dopo l'inizio del girone di ritorno ho visto una tale energia che mi ha fatto dire che il nostro sogno sarebbe stato andare ai playoff. La storia del girone di ritorno mi sembra chiara, abbiamo perso 3 volte e solo Genoa, Cagliari e Sudtirol hanno perso due volte. Si deve guardare la crescita della squadra, siamo il terzo miglior attacco ma la diciassettesima difesa come gol subiti. Ci stiamo lavorando, fa parte di un percorso. In queste cinque partite si possono fare tantissime cose per sviluppare il nostro futuro e creare una mentalità di un certo tipo. Capisco la delusione e capisco che abbiamo perso due volte nelle ultime tre. L'amarezza del tifoso la comprenderò sempre, ma devo essere lucido. Siamo vicini all'obiettivo posto, abbiamo lavorato in settimana. Questa mattina con la squadra siamo andati dentro determinate situazioni che sono fondamentali per fare il salto di qualità definitivo. Non è un problema di difensori, ma un problema di come vogliamo difendere tutti insieme. Per dieci volte non abbiamo subito gol, sul resto si può migliorare. Questo è stato un anno zero, abbiamo costruito. Ci siamo presi le critiche, ma il focus è molto chiaro. E per me domani dobbiamo mettere in campo questo"