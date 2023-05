Corini: “Campionato incredibile, fatto percorso importante. Futuro? Idee chiare”

"La delusione è tanta, la stessa dei 32mila tifosi. E' stato per me importante parlare con la direzione tecnica di quella che è stata la stagione e di dove vogliamo portare questo club. C'è grande rammarico, oggi non aver portato dentro i miglioramenti di dieci mesi di lavoro è il grande rammarico. Anche a fine primo tempo avevo detto ai ragazzi che eravamo poggiati alla partita nonostante i due gol di vantaggio. Il gol del due a uno non possiamo mai prenderlo e lì la squadra si è un pò bloccata. Il Brescia ha spinto per un grande obiettivo che sta cercando di raggiungere. Dopo il due a due poteva accadere di tutto. Il grande rammarico di oggi è non aver portato dentro i dieci mesi di crescita. Quando vedi la tua squadra vincere due a zero e poi pareggi è normale che ci sia delusione. Questo ci ha fatto capire cosa vuol dire indossare questa maglia e le responsabilità che ne derivano. Ho stimolato questa visione tre mesi fa, so cosa vuol dire lavorare qua. So quali sono le ambizioni della tifoseria. E' stato un campionato incredibile, al 94' con un pareggio eravamo ancora ai playoff. Abbiamo fatto un percorso importante, abbiamo cambiato tutta la rosa. Le esperienze comuni ti fortificano se le sai indirizzare nella maniera corretta. Siamo stati resilienti. Il grande rammarico di oggi è stato non aver visto la crescita di questi dieci mesi. E' una valutazione che dobbiamo fare. La settimana è stata fatta bene con l'intensità giusta. Sulla visione futura abbiamo le idee molto chiare".