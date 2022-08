Corini: “Calciomercato? Ho chiesto giocatori di qualità. Valente ci sarà col Perugia”

Per il neo tecnico del Palermo Eugenio Corini è tempo di presentazioni. Il coach nativo di Bagnolo Mella è alla sua terza esperienza in maglia rosanero, la seconda da allenatore, dopo l'esperienza nel campionato di Serie A nella stagione 2016-2017. Corini è intervenuto oggi in sede di conferenza stampa, per presentarsi insieme al direttore generale Giovanni Gardini ai media a cinque giorni dall'esordio in campionato che vedrà il nuovo Palermo FC targato City Football Group iniziare il proprio percorso nel campionato di Serie B 2022-2023 contro il Perugia. Di seguito le dichiarazioni del tecnico bresciano:

"La dimostrazione di amore - a parte i playoff - stanno già nelle 13000 persone a luglio contro la Reggiana. Più saremo contro il Perugia, più potremo avere possibilità di battere il Perugia che al momento è una squadra più pronta di noi. L'aiuto del pubblico sarebbe di una straordinaria importanza. E' stato un percorso lungo, dove ogni giorno capivo di superare vari step per andare avanti. In questa cosa c'erano tante componenti, come ad esempio migliorare la squadra. C'è del tempo, i tempi del mercato sono complicati e difficili. C'è la volontà, ma non la fretta. Io ho chiesto di prendere giocatori che possano innalzare la cifra tecnica della squadra. Luperini non sarà sicuramente recuperabile per il Perugia. Lo considero un giocatore importante ma ad oggi non è disponibile. Lo considero un giocatore importante, con Baldini ha fatto benissimo. E' un gran pressatore. Valente? Stamattina si è allenato con me e sarà a disposizione per la partita contro il Perugia".