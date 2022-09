Corini: “Calciomercato? Completato quanto già ben fatto prima. Nuovo Palermo…”

"Calciomercato? E' stato un bellissimo mercato di completamento per portare valore alla nostra rosa che era già un organico che aveva fatto bene e che andava consolidato con giocatori di qualità. Ringrazio i direttori per quello che hanno fatto. Ci vorrà del tempo per assemblare tutto, i giocatori sono arrivati scaglionati nel tempo e bisogna capire che tipo di abitudini hanno. Il lavoro che è stato fatto darà i suoi frutti nel tempo. Nuovo Palermo? E' un momento di passaggio, queste partite erano fondamentali per sviluppare le nostre idee. Già nella scorsa partita sono stati fatti dei cambi importanti con giocatori a cui voglio dare continuità per dare un valore aggiunto al Palermo"