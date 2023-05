Corini: “Cagliari di livello, ma possiamo fare bene. Ecco come li affronteremo”

Giornata di vigilia per il Palermo che, nella giornata di domani, affronterà il Cagliari nella sfida valida per la trentasettesima giornata di Serie B. I sardi, già certi di giocare i playoff, inseguono un prezioso quarto posto; i siciliani, dopo il successo contro la Spal arrivato dopo settimane di digiuno, saranno costretti a vincere per entrare nelle prime otto. Un impegno presentato a poco più di ventiquattro ore dal fischio d'inizio dal tecnico rosanero, Eugenio Corini, intervenuto in conferenza stampa.