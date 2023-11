Corini: “Buttaro e Di Mariano? Percorso lungo, Valente e Coulibaly…”

"Brescia? Non so se faranno una valutazione per tornare al sistema di inizio campionato in cui sono stati solidi ed efficaci. Abbiamo lavorato su più soluzioni tattiche, abbiamo lavorato per capire come portare la partita dalla nostra parte. Cellino? Non ci siamo più sentiti. La ricerca è continua, oggi mancano centrocampisti nonostante sia tornato Coulibaly. Stulac ci dà tanto, l'equilibrio è stato fondamentale nelle prime partite. Lo ribadisco, sono tutti importanti. La partita si sviluppa in tanti momenti. Equilibrio? Con lo Spezia partita aperta. occasioni vere dello Spezia poche. Sicuramente nel primo tempo con il Lecco abbiamo lasciato spazi, nel secondo tempo non hanno mai tirato in porta. A Genova hanno fatto una partita più offensiva loro, siamo usciti dalla pressione alla lunga. L'equilibrio è fondamentale, abbiamo lavorato di quanto sia importante ogni fase di gioco. Questo è un campionato sporco, a volte basta un mezzo errore per fare la differenza. L'equilibrio sarà un aspetto fondamentale. Gastaldello ha fatto un ottimo percorso, si è meritato la fiducia e sta facendo il suo lavoro nella maniera migliore. Buttaro percorso lungo, ragazzo lo vedo bene ma è un percorso lungo. Stesso concetto per Di Mariano. Vedrò per quello che riguarda Coulibaly e Valente".