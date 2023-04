Corini: “Buona gara del Benevento, noi con orgoglio. Cambio Verre? Scelta tecnica”

Il Palermo continua il suo digiuno di vittorie, che dura adesso da tre gare consecutive. La compagine di Eugenio Corini non va oltre l'1-1 con il Benevento al "Barbera", nella trentaquattresima giornata di Serie B . Entrambe le reti nella prima frazione, al vantaggio di Sala per i rosanero ha risposto Farias per i sanniti alla mezz'ora. Al termine del match, il tecnico Corini è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Oggi un pizzico di lucidità è venuta meno, c'era un pò di apprensione. Peccato perché la squadra ha avuto un buon inizio. Il Benevento ha giocato una buona partita, saremmo dovuti essere bravi a tenere il vantaggio. Tutto questo è figlio di un periodo in cui l'inerzia non è dalla nostra parte. La squadra ha giocato con orgoglio, ci abbiamo provato fino alle fine. A volte certe partite si vincono così, abbiamo provato a vincere fino all'ultimo. Fallo di mano? Mi attengo alla regola, Segre ha il braccio lungo il corpo. Peccato perché a volte hai bisogno di certe partite per andare oltre. L'episodio non riusciamo a farlo girare dalla nostra parte. Il pareggio provoca rammarico, per me la classifica alla fine si azzera. Tutti si giocano qualcosa di importante, oggi è mancata lucidità visto la voglia di fare. Bisogna sempre lavorare con equilibrio. Cambio Saric? Problema fisico, ha subito un colpo al ginocchio. Farà un esame lunedì e valuteremo il risultato. Speriamo non sia niente di grave. Cambio Verre? Scelta tecnica, facciamo fatica a reggere due punte più Valerio. In quel momento volevo consolidare una fase di non possesso avendo un giocatore più di gamba"