Corini: “Brunori top player, cerco alternative. A Brescia Donnarumma e Torregrossa…”

Pisa - Palermo è la sfida in programma sabato 4 marzo all'"Arena Garibaldi" alle ore 14:00, che aprirà la ventottesima giornata del campionato di Serie B 2022-2023 . Archiviato il pari a reti bianche del "Renzo Barbera" contro la Ternana di Cristiano Lucarelli , il tecnico rosanero Eugenio Corini ha presentato quest'oggi, in sede di conferenza stampa, la gara contro la formazione toscana guidata da mister Luca D'Angelo . Di seguito le dichiarazioni del coach di Bagnolo Mella ex, Chievo , Lecce e Brescia , tra le altre.

"Modo di attaccare la porta avversaria? Cerchiamo di creare alternative al modo di andare in gol. Quando ho vinto a Brescia Donnarumma era capocannoniere con oltre 20 gol ma Torregrossa ne ha fatti più di dieci. Questo per dire che bisogna lavorare per creare alternative a Matteo che è un gran finalizzatore ma sa anche giocare a calcio. C'è bisogno di lavoro, c'è la percezione che stiamo lavorando in quella direzione. Abbiamo calciato in porta in modo pericoloso, se penso alle difficoltà che avevamo all''inizio... questo fa parte di un percorso di crescita. Bisogna dare continuità, lo vedo dal tempo che dedichiamo ai nostri attaccanti. E' un lavoro continuo, dobbiamo dare sempre più qualità a questo atteggiamento"