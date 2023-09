Corini: “Brunori? Non ho ritenuto opportuno parlargli. Insigne ci sarà, Valente…”

Sulla striscia di tre vittorie consecutive, di cui l'ultimo ottenuto ad Ascoli grazie alla zampata decisiva di Leonardo Mancuso, il percorso del Palermo prosegue con la sesta giornata di Serie B in cui i rosanero affronteranno il Cosenza dell'ex Gennaro Tutino, in programma questo venerdì alle 20.30 allo stadio "Renzo Barbera". Successivamente, le "aquile" si ritroveranno il Venezia il prossimo martedì. Queste le dichiarazioni alla vigilia in sala stampa del tecnico Eugenio Corini:

"La partita col Venezia? Sappiamo la forza del Venezia, gara interpretata bene dal Cosenza. Una squadra abile a ripartire, faranno le loro cose, dobbiamo essere noi bravi. Abbiamo lavorato su questo. Brunori? Non ho ritenuto opportuno parlargli, ha fatto molto bene ad Ascoli. Sta facendo quello che deve fare e il gol arriverà in modo molto naturale. Non dobbiamo pensare troppo in là, step partita successiva. Insigne? Un plauso allo staff medico, lui ci teneva a recuperare per esserci. I test sono stati positivi. È disponibile, una risorsa molto importante per noi. Valente? Mi dispiace, lo avevamo gestito. Quando è rientrato pre Ascoli vedevo che doveva sistemarsi, nel calcio succede. Speriamo di recupero dopo la sosta. Ho voluto una rosa extra large, Mancuso può interpretare bene questo ruolo. Abbiamo le risorse giuste per vincere anche questa partite".